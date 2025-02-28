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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın (2)

        DİYANETİŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ İLK TERAVİH NAMAZINI KONYA'DA KILDIRDI Konya'ya çeşitli etkinlikler için gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Selçuk Üniversitesi'nin 'İslam'ın Rehberliği koferansının ardından yatsı ve ilk teravih namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:35
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın (2)
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        DİYANETİŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ İLK TERAVİH NAMAZINI KONYA’DA KILDIRDI

        Konya'ya çeşitli etkinlikler için gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Selçuk Üniversitesi’nin 'İslam’ın Rehberliği koferansının ardından yatsı ve ilk teravih namazını Sultan Selim Camisi’nde kıldırdı. Namazın ardından cemaate seslenen Erbaş, “Bize düşen görev ramazan ayında Kur'an'ı bol bol okumak, anlamaya çalışmak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek. Madem ki o bizim hayat rehberimiz, o zaman kendimizi ve hayatımızı mübarek ramazan ayında yeniden gözden geçirelim. Kendimizi muhasebeye tabi tutalım. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Netice itibarıyla gideceğimiz yer ahiret. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyadaki ekeceğiz ki ahirette biçelim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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