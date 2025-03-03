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        Sevgilisinin evinde görünce bıçaklayıp öldürdü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Murat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:40
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        Sevgilisinin evinde görünce bıçaklayıp öldürdü
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Murat K. (31), sevgilisi G.C.'nin evinde karşılaştığı Arif Bozkurt'u (38) çıkan tartışmada bıçakladı. Murat K.'nin otomobiliyle hastaneye götürdüğü Bozkurt'un öldüğü belirlendi.

        Olay, sabah saatlerinde Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı. Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi. İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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