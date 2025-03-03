Sevgilisinin evinde görünce bıçaklayıp öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı. Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi. İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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