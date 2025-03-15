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        2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor (2)

        ÇİNLİBİSİKLETÇİ DÜNYA REKORU KIRDI Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 2'nci günü yarışlarında kadınlar sprint kategorisinde mücadele eden Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:05
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        2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor (2)
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        ÇİNLİBİSİKLETÇİ DÜNYA REKORU KIRDI

        Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın 2’nci günü yarışlarında kadınlar sprint kategorisinde mücadele eden Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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