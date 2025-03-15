2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası 2'nci gün yarışlarıyla devam ediyor (2)

ÇİNLİBİSİKLETÇİ DÜNYA REKORU KIRDI

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın 2’nci günü yarışlarında kadınlar sprint kategorisinde mücadele eden Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı.