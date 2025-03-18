Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA’da TIR’a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AHK 810 plakalı TIR’a yandan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Darak’ın cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, TIR şoförü Fatih Furkan Y.’yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.