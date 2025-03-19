Konya ve Aksaray'da eğitime 'kar' engeli

KONYA'da yoğun kar nedeniyle 11 ilçede, Aksaray'da ise 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Altınekin, Bozkır, Emirgazi, Hadim, Halkapınar, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Cihanbeyli'de ise ilçe merkezi dışındaki mahallelerdeki okullar ile ilçe genelindeki taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayılacak. Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat'taki okullar tatil edildi.

Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.