Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 ev ve otomobile el konuldu

        KONYA'dason 1 hafta içerisinde yapılan 62 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucunun yanı sıra ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 ev ile 1 son model otomobile el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 ev ve otomobile el konuldu
        ABONE OL

        KONYA'dason 1 hafta içerisinde yapılan 62 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucunun yanı sıra ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 ev ile 1 son model otomobile el konuldu.

        Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart- 20 Mart tarihleri arasında 62 ayrı operasyon düzenledi. Baskınlarda 16 bin 036 adet uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 652 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 adet daire ile 1 adet 2024 model otomobile de el konuldu.

        76 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

        'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 76 şüpheliden 51'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'si adli kontrol şartı ile salıverildi. 19 şüpheli de tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini yapma suçlarından aranan 12 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya
        Karatay Belediyespor sporcusundan altın madalya
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "Dünya Su Günü" mesajı:
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
        Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 tutuklama
        Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutukla...
        Konya'da ramazan davulcuları arasındaki "bahşiş" kavgasında 16 kişi tutukla...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programı...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partisinin iftar programı...