Arama kurtarma köpekleri, 'Duman' ve 'Ateş'in 6 kahramanı dünyaya geldi

DOĞAL afetlerde önemli rol oynayan ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerine devam eden 'Ateş' ve 'Duman' isimli arama kurtarma köpeklerinin 6 yavrusu dünyaya geldi. Yeni doğan bu köpeklerin arama kurtarma, yangın gibi farklı alanlarda yetiştirileceğini söyleyen İtfaiye Müdahale Amiri Mehmet Yıldırım, "Yavrular büyüdüğünde arama kurtarma köpeği sayımız yeterli olacak" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 'Ateş', 'Duman' isimli 2 arama kurtarma köpeğinden 6 kahraman daha dünyaya geldiğini bildirdi. Doğal afetlerde ve enkaz alanlarında önemli rol oynayan bu köpeklerin eğitimleri, yavruyken başlayacak. Aralarında en çok oyun oynamayı seven ve itaat eğitimine yatkın olan köpekler ise yaşanacak olan doğal afetlerde yüzlerce canı kurtarmak için eğitilecek. Yeni doğan köpeklerin eğitimleri, temel itaatle başlayıp daha sonra arama kurtarma ve yangın araştırma gibi alanlarda devam edecek. Köpekler eğitimlerini tamamlamalarının ardından çeşitli sınavlardan geçirilecek. Sınavları başarıyla geçecek olan köpekler de resmi olarak doğal afetlerde görev alacak.