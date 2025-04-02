Arama kurtarma köpekleri, 'Duman' ve 'Ateş'in 6 kahramanı dünyaya geldi
DOĞAL afetlerde önemli rol oynayan ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerine devam eden 'Ateş' ve 'Duman' isimli arama kurtarma köpeklerinin 6 yavrusu dünyaya geldi.
DOĞAL afetlerde önemli rol oynayan ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerine devam eden 'Ateş' ve 'Duman' isimli arama kurtarma köpeklerinin 6 yavrusu dünyaya geldi. Yeni doğan bu köpeklerin arama kurtarma, yangın gibi farklı alanlarda yetiştirileceğini söyleyen İtfaiye Müdahale Amiri Mehmet Yıldırım, "Yavrular büyüdüğünde arama kurtarma köpeği sayımız yeterli olacak" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 'Ateş', 'Duman' isimli 2 arama kurtarma köpeğinden 6 kahraman daha dünyaya geldiğini bildirdi. Doğal afetlerde ve enkaz alanlarında önemli rol oynayan bu köpeklerin eğitimleri, yavruyken başlayacak. Aralarında en çok oyun oynamayı seven ve itaat eğitimine yatkın olan köpekler ise yaşanacak olan doğal afetlerde yüzlerce canı kurtarmak için eğitilecek. Yeni doğan köpeklerin eğitimleri, temel itaatle başlayıp daha sonra arama kurtarma ve yangın araştırma gibi alanlarda devam edecek. Köpekler eğitimlerini tamamlamalarının ardından çeşitli sınavlardan geçirilecek. Sınavları başarıyla geçecek olan köpekler de resmi olarak doğal afetlerde görev alacak.
'ÜLKEMİZ YENİ KABİLİYETLER KAZANACAK'
Yavruların eğitimini en iyi şekilde yapıp, ülkeye kazandıracaklarını belirten İtfaiye Müdahale Amiri Mehmet Yıldırım, "Arama kurtarma köpeklerinin temininde büyük bir zorluk yaşıyoruz. Çünkü bunları küçükken almanız gerekiyor. Belli bir eğitim süresi var uzunca. Yaşlı bir köpek aldığınızda eğitmeniz çok zor oluyor. Küçükken alabilirseniz bunu daha kolay ve istediğiniz şekilde yönlendirerek yetiştirebiliyorsunuz. Bizim köpeklerimizden bir tanesi Duman'ın altı tane yavrusu var şimdi. Duman pek çok arama kurtarma olaylarında ve canlı aramalarında bize eşlik etti. Muhtemelen Duman’ın yavrularını da aynı şekilde yetiştireceğiz, eğiteceğiz ve teşkilatımıza bu yavruları da arama kurtarma köpeği olarak katacağız. Tabii burada bu yavrular büyüdüğünde arama kurtarma köpeği sayımız yeterli sayıda olacağı için hem ülkemize de bu açıdan yeni kabiliyetler kazandırmış olacağız" diye konuştu.
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