Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobilin çarptığı 96 yaşındaki yaya öldü; sürücü gözaltında

        KONYA'nınEreğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy (96), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobilin çarptığı 96 yaşındaki yaya öldü; sürücü gözaltında
        ABONE OL

        KONYA'nınEreğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy (96), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.V., gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Y.V. yönetimindeki 42 ATS 948 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy'a çarptı. Başsoy, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Başsoy, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Başsoy, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Y.V. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü; sürücü gözaltında
        Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü; sürücü gözaltında
        Konya'da husumetlisini tüfekle öldüren zanlı yakalandı
        Konya'da husumetlisini tüfekle öldüren zanlı yakalandı
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile vurdu; baba öldü, kızı yaralı
        Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile vurdu; baba öldü, kızı yaralı
        Arama kurtarma köpekleri, 'Duman' ve 'Ateş'in 6 kahramanı dünyaya geldi
        Arama kurtarma köpekleri, 'Duman' ve 'Ateş'in 6 kahramanı dünyaya geldi
        Kick boks tutkunu oto tamircisi, milli formayı terletmek istiyor
        Kick boks tutkunu oto tamircisi, milli formayı terletmek istiyor
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "boykot çağrıları"na tepki:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "boykot çağrıları"na tepki: