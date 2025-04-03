Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali İhsan Çalgıcı (53) ve eşi Sıddıka Çalgıcı (52) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
        ABONE OL

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali İhsan Çalgıcı (53) ve eşi Sıddıka Çalgıcı (52) hayatını kaybetti.

        Olay, Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı olan Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'dan haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalgıcı çiftinin ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
        Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
        Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli...
        Konya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı yakalandı
        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı yakalandı
        Yasal saatin dışında içki satışında fiyat anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Yasal saatin dışında içki satışında fiyat anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
        Eniştesini öldürüp, yeğenini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Eniştesini öldürüp, yeğenini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Konya'da ciple çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Konya'da ciple çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı