Yasal saatin dışında içki satışında fiyat anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü (2)

Konya'da,yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan 3'ü 18 yaşından küçük 6 kişi ile alkol almaya gelen 3 kişi arasında fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Tahir Gülcü'yü bıçakla öldüren A.E.Ö. (17) ile beraberinde kavgaya karışan M.Y. (17), A.T.Ş. (17), Abdülmelik Çavuşoğlu (31), Muhammet Samet Yıldırım (25) ve Mehmet Samet Vural (20) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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