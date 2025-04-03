Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

KONYA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Şimşek (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Şehir Caddesinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e çarptı. Şimşek, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü A.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Caddede hız limitinin 50 kilometre olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 50 metre geride ise asfalt üzerinde 'Hız düşürün' şeklinde sürücülere yönelik uyarı yazısının olduğu dikkat çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.