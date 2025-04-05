Babasını öldüren kayınpederini vurmuştu, tutuklandı

KONYA'dababası Mehmet Özbahar'ı (57) öldüren kayınpederi Osman Uyar'ı (54) aynı silahla öldüren Ali Musa Özbahar (33), tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Osman Uyar, kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar'ın iş yerine gitti. Burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Mehmet Özbahar'ı tabancayla vurarak öldürdü. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar'ın elinden tabancayı alarak 42 AOL 627 plakalı otomobiline binerken vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Özbahar ile Osman Uyar'ın öldüğünü belirledi.

HUSUMETİN NEDENİ BOŞANMA DAVASI

Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan dünürlerden Mehmet Özbahar Kurtuluş Mezarlığı'nda, Osman Uyar Hadim ilçesi Hadim Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ali Musa Özbahar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Özbahar, tutuklandı. Özbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, iki aile arasında da bu nedenle husumet yaşandığı öğrenildi.