Tartıştığı babasını tüfekle havaya ateş açıp, yüzünden yaraladı

KONYA'da Bekir Can D. (20), çıkan tartışma sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu babası Halil D.'yi (47) yüzünden yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi, Tuzdeve Yolu Caddesinde meydana geldi. Bekir Can D., babası Halil D.'nin evine geldi. Baba ve oğul, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bekir Can D. tartışmanın ardından evden ayrılırken, yanında getirdiği pompalı tüfekle bahçede havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları babası Halil D.'nin yüzüne isabet etti. Halil D. kanlar içinde kalırken, Bekir Can D. ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil D., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan Bekir Can D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.