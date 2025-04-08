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        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Alp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:55
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        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Alp, yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Alp’in kontrolünü yitirdiği 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan sürücü Alp, araçta sıkıştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa Alp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alp, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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