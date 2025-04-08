Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Alp’in kontrolünü yitirdiği 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan sürücü Alp, araçta sıkıştı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa Alp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alp, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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