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        Konya'da borç kavgası: 1 ölü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Seyit Ali D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:40
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        Konya'da borç kavgası: 1 ölü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Seyit Ali D., 'borç' kavgasında Ali Güneş'i tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 23.00 sıralarında, Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seyit Ali D., Güneş'e tüfekle ateş etti. Karnından yaralanan Ali Güneş yere yığılırken, şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Ali Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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