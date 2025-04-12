Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hava sıcaklıkları düştü, kuşlar donarak öldü

        KONYA'nın Ilgın ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşünce kuşlar donarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava sıcaklıkları düştü, kuşlar donarak öldü
        ABONE OL

        KONYA’nın Ilgın ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşünce kuşlar donarak öldü.

        Ilgın ilçesi Yorazlar Mahallesi'nde gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 10 derecelere kadar düştü. Mahalleli, sabah saatlerinde ağaçlarda ve çeşitli yerlerde hareketsiz halde yatan kuşları fark etti. Kuşların soğuktan donarak öldüğü fark edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesinden sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışm...
        Selçuk Üniversitesinden sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışm...
        Konya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda açılışı yapıldı
        Konya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda açılışı yapıldı
        GÜNCELLEME- Konya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME- Konya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar tavuk çiftliğini yaktı
        Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar tavuk çiftliğini yaktı
        Konya'da eşini vurarak öldüren koca intihar etti
        Konya'da eşini vurarak öldüren koca intihar etti
        Eşini öldürüp, intihar etti
        Eşini öldürüp, intihar etti