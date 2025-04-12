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        Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti (2)

        'TARIMALANINDAKİ OLUMSUZLUKLARI, BİZ UYARI OLARAK BİLDİRDİK'Partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Konya'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:10
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        Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti (2)
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        ‘TARIMALANINDAKİ OLUMSUZLUKLARI, BİZ UYARI OLARAK BİLDİRDİK’

        Partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Konya'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nı ziyaretinin ardından partililerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen genişletilmiş il Divan Toplantısı'nda konuşan Dervişoğlu, "Çıktığımız seyahatlerde, yaptığımız toplantılarda edindiğimiz bilgileri mutlak surette çözüme kavuşturan projelere çevirmemiz gerekiyor. Bu projelerin çözüm önerilerini ve uygulanması noktasında da yönetme kabiliyetimizi sergilememiz icap ediyor. Tarım alanında yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için söylenmesi icap eden ne varsa biz uyarı olarak bildirdik." dedi.

        ‘İYİ PARTİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN GÜR SESİDİR’

        Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "Milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir performans sergiliyorlar. Türkiye’nin ne derdi varsa. Diğerleri kendi dertleriyle meşgul. Diğer siyasi partileri itham etmiş olmayayım ama, onlar gelecek kurgularıyla meşgul. Siyasi manevralarla meşgul. Türkiye’nin geleceğine dair satır başı olabilecek cümleler kurmakla meşgul. Ama iyi parti milletvekilleri hep bu milletin dertleriyle o dertlerin çözümleriyle meşgul. İYİ Partinin milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük Türk milletinin gür sesidir. Biliyorsunuz İmralı ziyaretleri yapıldı. Bu İmralı'ya ziyarete giden ulaklar da içlerinde bir takım siyasi partileri ziyaret ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilere giderek orada cani başının siyasi partilere gönderdiği mesajı paylaştılar. İYİ Parti onu da kabul etmedi. Abdullah Öcalan denilen cani başının yol göstericiliğinde yapılmış hiçbir projenin İYİ Parti olarak tarafı olamayız.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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