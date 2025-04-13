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        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü

        KONYA'da lokanta işleten Harun Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:25
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        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü
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        KONYA'da lokanta işleten Harun Ç. (33), borç meselesi nedeniyle dükkanın sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Lokanta işleten Harun Ç. ile iş yerine gelen dükkanın sahibi Muammer Tutar arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Ç, tüfekle Tutar'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Tutar, kanlar içinde yere yığılırken, Harun Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutar, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Harun Ç.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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