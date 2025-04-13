Kiracı, dükkan sahibini öldürdü (2)
KAÇMAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Konya'da borç meselesi nedeniyle dükkanın sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldüren lokanta işletmecisi Harun Ç.
KAÇMAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Konya'da borç meselesi nedeniyle dükkanın sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldüren lokanta işletmecisi Harun Ç.'nin (33), olaydan sonra tüfekle birlikte kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Harun Ç.'nin elinde tüfekle koşarak çıkıp kaçtığı görüldü.
Öte yandan, öldürülen Tutar'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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