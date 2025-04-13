Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü (2)

        KAÇMAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Konya'da borç meselesi nedeniyle dükkanın sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldüren lokanta işletmecisi Harun Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü (2)
        ABONE OL

        KAÇMAANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Konya'da borç meselesi nedeniyle dükkanın sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldüren lokanta işletmecisi Harun Ç.'nin (33), olaydan sonra tüfekle birlikte kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Harun Ç.'nin elinde tüfekle koşarak çıkıp kaçtığı görüldü.

        Öte yandan, öldürülen Tutar'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Konya'da kiracı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü
        Konya'da kiracı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü
        Beyşehir'de üreticiler yağışlar için şükür duası yaptı
        Beyşehir'de üreticiler yağışlar için şükür duası yaptı
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduklar...
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunduklar...
        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü
        Kiracı, dükkan sahibini öldürdü
        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alı...
        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktor gözaltına alı...
        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktordan 1'i gözalt...
        Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 asistan doktordan 1'i gözalt...