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        Taksici, tabancalı gaspçıyı biber gazıyla uzaklaştırdı

        KONYA'da taksi şoförü Veli Kurt, tabancayla gasp girişiminde bulunan kişiyi biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:35
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        Taksici, tabancalı gaspçıyı biber gazıyla uzaklaştırdı
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        KONYA’da taksi şoförü Veli Kurt, tabancayla gasp girişiminde bulunan kişiyi biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Gaza maruz kalan saldırganın aracın yanından yaşanan bu anlar araç kamerasına yansıdı.

        Olay, 10 Nisan günü Meram ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü Veli Kurt, Atatürk Anıtı yakınlarında aldığı müşteriyi, gitmek istediği Yaylapınar Mahallesi'ne götürdü. Kurt, alacağı 330 TL’lik ücreti söyledikten sonra otomobilden inerek sağ ön kapıyı açan müşteri, taksiciye araçtan inmesini istedi. Kurt inmek istemeyince, müşteri bu sefer belindeki tabancayı çıkararak tekrar inmesini söyledi. Bu sırada Veli Kurt, “Çoluğum çocuğum var, yapma bunu” diyerek ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan saldırgan, başını aracın içerisine sarkıtıp, kontak anahtarını almaya çalıştı.

        BİBER GAZI İLE GASPTAN KURTULDU

        Bu sırada Kurt, otomobiliyle kaçmak istedi, ancak araç stop etti. Bu kez aracın ön koltuğuna oturan saldırgan, elindeki tabancayı Veli Kurt’a doğrulttu. Kurt da biber gazı sıkarak kendisini korumaya çalıştı. Gazdan etkilenen gaspçı, araçtan inerek hızla uzaklaştı. Kurt da aracıyla bölgeden ayrılarak polise şikayette bulundu. Yaşanan bu olay ise araç kamerasına yansıdı. Polis, görüntülerden saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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