Kaynak yapılan yakıt deposu patladı

Olay, 9 Nisan'da saat 18.30 sıralarında kentteki sanayi sitesinde bulunan atölyede meydana geldi. Kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı. Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde kaynak sırasında patlamanın yaşandığı anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.