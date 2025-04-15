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        Kaynak yapılan yakıt deposu patladı

        KONYA'da, kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:34
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        Kaynak yapılan yakıt deposu patladı
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        KONYA'da, kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak ustası yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 9 Nisan'da saat 18.30 sıralarında kentteki sanayi sitesinde bulunan atölyede meydana geldi. Kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı. Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde kaynak sırasında patlamanın yaşandığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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