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        Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Ramazan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:51
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        Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Ramazan A. (60), boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip, evi ateşe verdi.

        Olay, saat 06.00 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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