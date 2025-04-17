Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yakan şüpheli: Korkutmak istedim

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı Makbule Küçük ile 2 komşusunu darbedip, evi ateşe veren Ramazan Acar (60) tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede; Makbule Küçük'ün kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153528 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ramazan Acar, boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi. Burada çıkan tartışmada Küçük'ü döven Ramazan Acar, sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan Acar, daha sonra Makbule Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan Acar'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

TABURCU EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Acar, tutuklandı. Acar'ın verdiği ifadede; Makbule Küçük'ten 5 ay önce boşandığını, kendisi hakkında dedikodu yaptığını, bu nedenle korkutmak amacıyla evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.