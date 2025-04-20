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        İçişleri Bakanlığı'nın Konya projeleri, masaya yatırıldı

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığına ait Konya projelerinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası, ''İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var, bunların her birini masaya yatırdık'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:05
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        İçişleri Bakanlığı'nın Konya projeleri, masaya yatırıldı
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığına ait Konya projelerinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası, ''İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var, bunların her birini masaya yatırdık'' dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Yatırım Değerlendirme Koordinasyon' toplantısına katıldı. Toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Konya milletvekilleri, partinin il ve ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları eşlik etti. Toplantı sonrası konuşan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

        ''Bugün İçişleri Bakanlığı olarak Konya'mızda, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve onların yatırımla ilgili şubeleri, onlarla ilgili tüm bürokratlarla beraber şehrimize, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, AK Parti il başkanımız ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hep birlikte İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var, bunların her birini masaya yatırdık. Uzun bir toplantı oldu, ama Konya, büyük bir şehir, yüzölçümü Türkiye'de en büyük olan şehir. Dolayısıyla Konya'mızın huzuru, güvenliği, esenliği için öncelikle bina olarak ihtiyaç duyduğumuz, yenilemek durumunda olduğumuz, ilaveten kapasite artışı gereken ne varsa, bunların her birini tek tek planladık. Yakın zaman içerisinde inşallah bunları hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığımız, ayrıca Destek Hizmetleri Başkanlığımızın da hükümet konaklarıyla da ilgili çalışmaları tamamlanacak. Bir eylem planı ortaya çıkacak ve bütçe imkanlarıyla ilgili de süreç bize nasıl bir imkan veriyorsa bunları süratle Konyalı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tamamlanan ihtiyaç olarak vatandaşlarımıza bir an önce hizmete kavuşan yerler var. Bunlarla da ilgili inşallah yakın zaman içerisinde bunların da açılış törenlerini yapacağız.''

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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