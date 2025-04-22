Recep Uçar: Ağır yenilginin birinci sorumlusu benim

TÜRKİYE Kupası'na veda eden Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, ''Bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim'' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupa yolculuklarının sona erdiğini belirten Uçar, ''Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibariyle maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün itibariyle maalesef istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce sınırlarımızı zorlamamız gereken bir maç demiştim. Rakibin de gücünü bilerek. Ama bugün itibariyle bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak" ifadelerini kullandı.