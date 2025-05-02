CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (2)

VALİLİK:2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTIR

Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, “01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli M.K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP’ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır.” denildi.