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        CHP'li Erhan Adem: Konya'daki olayda şahsın CHP ile hiçbir alakası yoktur

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde parti aracına yönelik saldırı iddiasına ilişkin, "Olay, kendini bilmez bir şahsın arkadaşlarımızı korkutmaya yönelik bir davranıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:15
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        CHP'li Erhan Adem: Konya'daki olayda şahsın CHP ile hiçbir alakası yoktur
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde parti aracına yönelik saldırı iddiasına ilişkin, "Olay, kendini bilmez bir şahsın arkadaşlarımızı korkutmaya yönelik bir davranıştır. Bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yoktur ve partili de değildir" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yapacağı 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitingi için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adem, dün Çumra ilçesinde halkı mitinge davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait sesli yayın aracı geçtikten sonra Mehmet K.'nin kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesine ve olayın ardından Mehmet K. ve M.D.'nin gözaltına alınmasına değindi.

        'ŞİDDETE ASLA GEÇİT VERMEYEN BİR PARTİYİZ'

        Olayın kabul edilemez olduğunu belirten Adem, "Yaklaşık 1 haftadır parti meclis üyelerimiz, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ilçe ilçe gezerek hazırlık yaptı. Bu hazırlık aşamasında istemediğimiz bazı olaylar yaşandı. Dün Çumra ilçesinde parti aracımız sanayi sitesinden geçerken meczup, aciz bir vatandaşın anonsları duymasının ardından çıkarak silahla ateş edip, aracın arkasından küfretmesi kabul edilebilir bir şey değil. Burada kutuplaştırmak için değil, aksine insanların daha mutlu ve barış içerisinde yaşaması için mücadele eden bir partiyiz. Şiddete asla geçit vermeyen bir partiyiz" dedi.

        'BU TÜR OLAYLARA KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

        Bu tür olaylara karşı olduklarını belirten Erhan Adem, şunları söyledi:

        "İddialar üzerine silahlı ateşleyen kişi Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanıymış, sevincinden öyle yapmış. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş bir arkadaşımız, bizim parti aracımızı ya da başka siyasi çalışma yapan bir aracı görünce silah ateşlemez. Zaten silahlara karşıyız. Bu, AKP'nin de MHP'nin de aracı olabilir. Bu tür olaylara kesinlikle karşıyız. Bu tür şeyleri tasvip etmiyoruz. Ancak yapılan olay, kendini bilmez bir şahsın arkadaşlarımızı korkutmaya yönelik bir davranıştır. Bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yoktur ve partili de değildir. Tabii yaptığı olayın farkına vardıktan sonra elbette kendini kurtarmak için öyle bir ifade verdi. Kendisi gözaltındaydı. Bugün de savcılıkta ifade verecek."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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