4 otomobili yaktı; o anlar kamerada

Ereğli ilçesinde Y.A.T., dün saat 23.00'den 02.00'ye kadar geçen süreçte farklı adreslerde park halinde olan aynı marka 4 otomobilin yanına yaklaşıp, camını kırıp içeriye yanıcı madde atıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Alev topuna dönen 4 otomobil, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, otomobillerin yanındaki 2 araç da sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zarar gördü. Gözaltına alınan Y.A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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