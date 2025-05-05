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        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz kaçağı (2)

        PATLAMAANI KAMERADAKonya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:25
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        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz kaçağı (2)
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        PATLAMAANI KAMERADA

        Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama oluştuğu, ardından da patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının çevre saçıldığı ve toz bulutunun oluştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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