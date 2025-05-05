Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz kaçağı (2)

Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama oluştuğu, ardından da patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının çevre saçıldığı ve toz bulutunun oluştuğu görüldü.

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