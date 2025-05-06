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        Konya'daki patlamada yaralanan 11 kişi taburcu oldu

        KONYA'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:10
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        Konya'daki patlamada yaralanan 11 kişi taburcu oldu
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        KONYA'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31), oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklanan patlamada yaralanan 13 kişiden 11'i taburcu oldu.

        Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, dün saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç., yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ile diğer katlarda yaşayanlar ile toplam 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        KESİLEN BORU NEDEN OLMUŞ

        Patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan, kuş besleyip satan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

        TAŞINMAYA BAŞLADILAR

        Patlamada yaralanan 13 kişiden 11'i taburcu oldu. Aralarında Osman Ç.'nin de bulunduğu 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan patlamanın olduğu binada oturup, evinde hasar oluşanlar taşınmaya başladı. Hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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