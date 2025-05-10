Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

SÜPER Lig’in 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor'un kendilerine göre daha iyi oynadığını belirterek, ''Bugün, bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman sahaya bunun yansımasını görmedim takımımda. Bu kadar az maç kaldı, puan almamız lazım, puanlar almamız lazım noktasında, bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi maç hazırlığı noktasında takımın teknik direktörüdür. İyi bir maç hazırlığı bizim için olmamış anladığım kadarıyla. Başta ben ve takımım bugün olmamız gereken performansta değildik” dedi.

'DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

Palut, ''Yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Evet üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız. Çıkıp sahada savaşacağız. Ben bugünden daha iyi olacağıma en azından mücadele olarak, konsantrasyon olarak umuyorum. Zorlu süreç devam ediyor. Dimdik ayakta duracağız. Hemen ilk antrenmandan itibaren final maçımıza hazırlanacağız ve bir şekilde inşallah bu zor durumdan kendimizi çıkaracağız diye umut ediyorum” diye konuştu.