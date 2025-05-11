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        Destici: Askerimizi, polisimizi şehit eden teröristler için idam cezası getirilmeli

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:00
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        Destici: Askerimizi, polisimizi şehit eden teröristler için idam cezası getirilmeli
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir. Birincisi işte böyle küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için, bu iki suç için idam cezası getirilmelidir'' dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı kapsamındaki Konya programı kapsamında parti yöneticileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasına 'Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Destici, kadın ve çocuk istismarı ve cinayetlerine değindi. Destici, şunları söyledi:

        ''Türkiye'de sonu ölümle biten hadiselerde verilen cezaların hem adaleti tesis etmediği hem de caydırıcılık anlamında da maalesef yeterli olmadığını görüyoruz. İşte en son birkaç örnek verirsek. Adam iki evladını öldürmüş, ikisi yaralı canını zor kurtarmış ve 16 sene yatmış, çıkmış. En son Sivas'taki hadise iki masum bir yavruyu, babalarıyla husumetinden dolayı hunharca öldürülüyor. Pek çok suç sabıkası var, kaydı var. İşte yine en son bunların hepsini geçen hafta yaşadık. İstanbul'da ayrıldığı eşi, kadını zorla tekrar götürmek istiyor. Kadın başına ne geleceğini bildiği için direniyor ve sokak ortasında katlediliyor. Onun da yine bir suç kaydı var. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Narin öldü gitti ve hala mesele aydınlatılabilmiş değil. Sıla bebek, yani bu olaylara bir sürü örnek daha verebiliriz. Onun için bu hadiselerin tekrar yaşanmaması için bizim hem öncesiyle ilgili hem de sonrasıyla ilgili almamız gereken tedbirler var. Cezalar yenilen gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka, ama mutlaka öncelikle bizim Türk Ceza Kanunlarımızda yer almalıdır. İki çocuğun ikisini de yaralayan ve kaçmasa onları da öldürecek olan bir cani, artık bir daha hapisten çıkamamalı. Ya da işte Sıla bebeğe o çirkinliği yapanlar ya da işte Narin kızımızı katledenler ya da işte Sivas'taki iki genci, masum genci öldüren, bir daha çıkamamalı, tahliye edilmemeli. Bunlar çıkıyorlar. İstatistikler ortada, bu tür hapse girip çıkanların üçte ikisi tekrar suç işledi ve bir cana daha mal oldu. Onun için cezalar mutlaka gözden geçirilmeli. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmeli. Daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir. Birincisi işte böyle küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için, bu iki suç için idam cezası getirilmelidir.''

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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