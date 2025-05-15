Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Dumandan zehirlenen çift toprağa verildi

        KONYA'da, evlerinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenen Ahmet (71) ve eşi Fatma Basal (61) çifti, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dumandan zehirlenen çift toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'da, evlerinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenen Ahmet (71) ve eşi Fatma Basal (61) çifti, toprağa verildi. Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile birilerine haber vermeye çalıştığı belirtildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahallede elektriğin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden bakarak zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak içeri girdi. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fatma Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde, çiftin çıkan küçük çaplı yangında yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SON ANLARINDA BİRİLERİNİ ARAMAYA ÇALIŞMIŞ

        Otopsi işlemleri tamamlanan Basal çiftinin cenazeleri, yaşadıkları mahalledeki Dere Aşağı Mezarlığı’nda, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Öte yandan, Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile birilerine haber vermeye çalıştığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Konya'da Engelliler Haftası kapsamında sergi düzenlendi
        Konya'da Engelliler Haftası kapsamında sergi düzenlendi
        Karapınar'dan kısa kısa
        Karapınar'dan kısa kısa
        Sarayönü'nden kısa kısa
        Sarayönü'nden kısa kısa
        Konya'da fide dağıtım töreni düzenlendi
        Konya'da fide dağıtım töreni düzenlendi
        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu başladı
        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu başladı
        "Yılın Vakfı" ödülü verilen Mehir Vakfı çalışmalarını hızlandıracak
        "Yılın Vakfı" ödülü verilen Mehir Vakfı çalışmalarını hızlandıracak