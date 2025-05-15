Dumandan zehirlenen çift toprağa verildi

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahallede elektriğin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden bakarak zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak içeri girdi. Evde yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fatma Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin ilk incelemesinde, çiftin çıkan küçük çaplı yangında yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

KONYA'da, evlerinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenen Ahmet (71) ve eşi Fatma Basal (61) çifti, toprağa verildi. Ahmet Basal’ın son anlarında cep telefonu ile birilerine haber vermeye çalıştığı belirtildi.

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