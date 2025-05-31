Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Kurum: Terör belasından kurtuluyoruz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum: Terör belasından kurtuluyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamının refah, huzur içinde yaşayacağı bir ülke haline getirecek" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Kurum, AK Parti Konya Teşkilatı'nda partililere seslendi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde, güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamının refah, huzur içinde yaşayacağı bir ülke haline getirecek. Bununla beraber sivil anayasamızı da yaptığımızda; ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz daha da güçlenecek.” dedi.

        'MİLLETİMİZ CHP YÖNETİMİNE HADDİNİ BİLDİRECEKTİR'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların tek umudu olduğunu ifade eden Kurum şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız, mazlumlarının tek umudu ve küresel çetelerin tek düşmanıdır. Herkes görecek ki bu aziz millet ilk seçimlerde olduğu gibi yine sandığın başında güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir. Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir. Bilin ki ne yapsanız fayda etmeyecek, tıpkı bir saman alevi gibi, sönüp gideceksiniz. Ama bizim meşalemiz yanmaya devam edecek, bizim liderimiz arkasında dimdik duran bu teşkilatıyla yürüyüşüne devam edecek. Bu CHP'li iftira lobisinin yüzüne doğrunun, hakikatin şamarını her seçimde olduğu gibi vurmaya devam edecek."

        'YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

        Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar teslim edilecek ev ve iş yerlerinin rakamını açıklayan Kurum, "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz' dedik. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve ondan sonra da tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden 2 yıl geçti, 201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretlerimizle, emeğimizle, alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. 'Siz bu işleri yapamıyorsunuz' diyemiyorlar" diye konuştu.

        'FİLİSTİN'DE DE O BEKLENEN ŞAFAK SÖKECEK'

        'Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlığı beklediğini söyleyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize bu bilgiyi, tecrübeyi aktaracağız, yayacağız ve şunu asla unutmayacağız; Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir. 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlık beklemektedir. 'Türkiye Yüzyılı'na en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz zulme karşı asla ve asla geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Bir adım bile geri atmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum; Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de nasıl bir Türk dolunayı bir gece ansızın başladıysa, Filistin'de de o beklenen şafak sökecek, o beklenen güneş doğacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da konuştu:
        Görevini tamamlayan emniyetin bomba arama köpeği "Artur" ekip arkadaşından...
        Görevini tamamlayan emniyetin bomba arama köpeği "Artur" ekip arkadaşından...
        Konya'da motosikletin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Konya'da motosikletin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf, entübe edildi
        Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf, entübe edildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da İstişare Toplantısı'nda k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da İstişare Toplantısı'nda k...
        Hüyük çileğinde hasat başladı
        Hüyük çileğinde hasat başladı