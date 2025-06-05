Milli bisiklekçi son yolculuğuna uğurlandı

Ayyorkun’un cenazesi İran'dan uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanında teslim alınan Ayyorkun'un cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Köyü'ne götürüldü. Ayyorkun'un cenazesi kılınan namaz sonrası, sevenlerinin gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışının 5’inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Ayyorkun, tedavi altına alındığı hastanede geçen salı günü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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