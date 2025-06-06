Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10'u ağır 26 yaralı (2)
ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi.
ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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