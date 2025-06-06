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        Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10'u ağır 26 yaralı (2)

        ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:26 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:26
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        Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10'u ağır 26 yaralı (2)
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        ÖLENYOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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