Yeni nesle radyoculuğu anlatmak için müze kurdu

Konya’da 33 yıldır yerel radyo istasyonu işleten Mustafa Öztürk İşler, radyo yayıncılığının serüvenini yeni nesle göstermek için stüdyolarından birinde müze oluşturdu. 1990’lı yıllarda radyo yayınlarında kullanılan cihazları, kaset ve CD’leri müzede sergileyen İşler, “Z kuşağının müziğe ulaşması artık çok kolay. Bu kuşağa müziğin kaynağını, geçmişte dinleyiciye nasıl ulaştığını göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Kentte yaşayan yerel radyo istasyonu sahibi Mustafa Öztürk İşler, stüdyosunun bir kısmında, 90’lı yıllarda kullanılan radyo yayını aletleri, kasetçalarları ve dönemin albümlerini bir araya getirip 'Radyo Müzesi' kurdu. Radyo yayıncılığını yeni nesle anlatmak istediklerini belirten İşler, “1992 yılından bu yana radyoculuk yapıyorum. O yıldan bu yana birçok arkadaşımız burada yetişti. Aralarında üniversitede hoca olanlar var, ulusal radyolarda çalışanlar var. Hem ilk zamanları hatırlamak adına hem de yeni nesle mp3 formatı olmadan radyo yayıncılığı nasıl yapıldığını göstermek istedik. İlk yıllarda kullandığımız ses mikserleri, mikrofonlar, deck kasetçalar, sonradan çıkan CD çalarları dinleyicilerimize göstermek adına böyle bir müze açtık” ifadelerini kullandı.