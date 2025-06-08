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        Bayram tatili için geldi, bıçaklanarak öldürüldü

        KONYA'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:40
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        Bayram tatili için geldi, bıçaklanarak öldürüldü
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya gelen Hüseyin Aksay, arkadaşı M.K. ile buluştu. Aksay ve M.K. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., Hüseyin Aksay'ı vücudunun farklı bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Aksay, hayatını kaybetti. Aksay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaçan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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