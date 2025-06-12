Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (3)
SALDIRGANIN10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI VARKonya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) öldüren Berkehan O.
SALDIRGANIN10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR
Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) öldüren Berkehan O.'nun, 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Berkehan O.'nun daha önce de okula sık sık Muhammed Öz ile birlikte öğretmen olarak görev yapan amcasını ziyaret ettiği belirtildi.
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