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        'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, Konya'da kadınlara özel sahnelenecek

        KADIN emeğiyle hazırlanan ve bağımsızlık mücadelesine kadın gözünden bakan 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, 18 Haziran'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:35
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        'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, Konya'da kadınlara özel sahnelenecek
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        KADIN emeğiyle hazırlanan ve bağımsızlık mücadelesine kadın gözünden bakan ‘Vatan Sevgisi’ tiyatro oyunu, 18 Haziran’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro gösterimi, yalnızca kadın izleyicilere özel ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

        Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) kültür-sanat girişimi Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından hazırlanan ‘Vatan Sevgisi’ adlı tek perdelik tiyatro oyunu, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda sahne alacak. Tiyatro gösterimi, yalnızca kadın izleyicilere özel ve ücretsiz olarak sunulacak.

        Kadın sanatçıların emeğiyle hayata geçirilen oyun, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde kadınların üstlendiği role dikkat çekmeyi hedefliyor. Cesaret, fedakarlık, annelik ve toplumsal sorumluluk gibi temaların işlendiği ‘Vatan Sevgisi’, yalnızca anlatısıyla değil, sahne arkasındaki özgün üretimiyle de sessiz bir dayanışmayı ve sanatta ifade özgürlüğünü görünür kılmayı amaçlıyor.

        SENARYODAN, TASARIMA TÜM AŞAMALARDA KADINLAR YER ALIYOR

        Aylar süren hazırlık sürecinde, oyunun senaryosundan rejisine, sahne tasarımından oyunculuklarına kadar tüm aşamaları kadın sanatçılar üstlendi. Kostüm ve dekor tasarımları ile teknik uygulamalar da dahil olmak üzere, prodüksiyonun her yönü kadın emeğiyle şekillendi. Böylece ortaya, anlatısıyla olduğu kadar arkasındaki üretimiyle de sözünü söyleyen bir sahne eseri çıktı.

        TÜRGEV: DEĞERLERİNE BAĞLI KADINLAR SANATLA SESLENİYOR

        TÜRGEV yetkilileri, projeyle ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “Kadınların duygu, düşünce ve değerlerini özgürce ifade edebilecekleri sanatsal alanlar oluşturmak bizim için çok kıymetli. ‘Vatan Sevgisi’, kadın emeğiyle hayata geçirilmiş, toplumsal hafızaya dokunan bir sahne çalışmasıdır.”

        EL EMEĞİ SANAT ESERLERİ SERGİSİ

        Tiyatro gösterimi öncesinde ve sonrasında, Mevlana Kültür Merkezi’nin fuaye alanında açılacak sanat sergisinde Güzel İşler Fabrikası Konya Yerleşkesi’nde üretim yapan kadın sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşacak. Resim, el işi ve çeşitli sanat dallarındaki özgün çalışmalar sergi kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Etkinliğe dair detaylı bilgilere TÜRGEV’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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