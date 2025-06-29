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        Çankırı'daki kazada yaşamını yitiren 2 polis memuru, memleketlerine uğurlandı (2)

        POLİSMEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Çankırı'da dün TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:35
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        Çankırı'daki kazada yaşamını yitiren 2 polis memuru, memleketlerine uğurlandı (2)
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        POLİSMEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çankırı'da dün TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi. Ergin'in cenazesi Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ergin'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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