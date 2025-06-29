Çankırı'daki kazada yaşamını yitiren 2 polis memuru, memleketlerine uğurlandı (2)
POLİSMEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Çankırı'da dün TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi.
POLİSMEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çankırı'da dün TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi. Ergin'in cenazesi Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ergin'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
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