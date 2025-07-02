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        Moloz yığınları ile kaplı alan lavanta bahçesine dönüştü

        KONYA'da daha önce moloz yığınlarıyla kaplı alan, şimdilerde binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesine dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:10
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        Moloz yığınları ile kaplı alan lavanta bahçesine dönüştü
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        KONYA'da daha önce moloz yığınlarıyla kaplı alan, şimdilerde binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta bahçesine dönüştü. 340 dönüm araziye ekilen lavantalar kozmetik malzemenin yanı sıra gazoz, dondurma gibi gıda üretiminde de kullanılıyor.

        Karatay Belediyesi, 5 yıl önce moloz dökülmüş olan 340 dönümlük araziyi temizleyerek lavanta bahçesi oluşturdu. Konya Ovası'ndaki lavanta bahçesine binlerce kişi gelip, fotoğraf çektiriyor. Bahçede 'Karatay Lavanta Günleri' düzenlediklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Şu an Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesindeyiz. Burası daha önce moloz dökülmüş, işgal edilmiş alanlarla doluyken; biz buraları temizleyerek hem toprağımızı geri kazandık hem de toprağımızı lavantayla birleştirerek üretim ve istihdam sağlıyoruz. Ayrıca yüz binlerce kişi ziyaret ediyor, Konya turizmine de katkı sağlıyoruz. Lavantadan, gazoz, dondurma, kozmetik ürünleri üretiyoruz. Bu alan Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi, 340 dönüm ve tek parça. Buraya gelenler, görsel güzellik karşısında büyüleniyorlar. Herkesi 4-5-6 Temmuz'da düzenleyeceğimiz Lavanta Günleri'ne davet ediyorum" dedi.

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