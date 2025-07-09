'Mutlu Aile Tablosu', sanatseverlerle buluştu

ULUSLARARASI Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin 66’ncısı kapsamında sahnelenen ‘Mutlu Aile Tablosu’ adlı tiyatro oyunu Açık Hava Tiyatrosunda Akşehirli sanatseverlerle buluştu. Başrollerini sevilen oyuncular Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay’ın paylaştığı oyun, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de düşündürücü mesajlar sundu. Tek perde halinde 75 dakika boyunca sahnede kalan oyun, seyircilerin beğenisini topladı.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin 66’ncısı kapsamında ‘Mutlu Aile Tablosu adlı tiyatro sahnelendi. Başrollerini Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay’ın paylaştığı oyunun yönetmenliğini de üstlenen Emre Kınay’a sahnede Derin Bülbül, Yarkın Ünsal ve Taner Ergör eşlik etti. Hayatlarının monotonluğundan şikayet eden Haber çiftinin, evliliklerini renklendirme çabası sırasında yaşadığı sıra dışı olaylar, izleyicilere mizahi bir dille aktarıldı.

Dekor, kostüm ve sahne ışıklarıyla da dikkat çeken ‘Mutlu Aile Tablosu’, sanatseverlere keyifli bir tiyatro deneyimi yaşattı.

‘SANATI HALKIMIZLA BULUŞTURMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK’

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal yaptığı açıklamada, “Şehrimizin kültür ve sanat hayatına değer katan bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Sanatı halkımızla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.