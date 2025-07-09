Kediyi yere fırlatan şüpheliye gözaltı

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Sardunya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Ş., evine girdiğini iddia ettiği, binadakiler tarafından beslenen hamile kediyi, havaya kaldırılıp, yere fırlattı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Ş.’nin kediyi binanın güvenlik kamerasına gösterip yere fırlattığı, daha sonra giriş kapısını açıp dışarı çıkmasını sağladığı görüldü.

KONYA’da kendisinin de oturduğu apartmanın sakinleri tarafından beslenen hamile kediyi alıp güvenlik kamerasına gösterdikten sonra yere fırlatan Ahmet Ş. (26), gözaltına alındı.

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