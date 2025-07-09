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        Kediyi yere fırlatan şüpheliye gözaltı

        KONYA'da kendisinin de oturduğu apartmanın sakinleri tarafından beslenen hamile kediyi alıp güvenlik kamerasına gösterdikten sonra yere fırlatan Ahmet Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:15
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        Kediyi yere fırlatan şüpheliye gözaltı
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        KONYA’da kendisinin de oturduğu apartmanın sakinleri tarafından beslenen hamile kediyi alıp güvenlik kamerasına gösterdikten sonra yere fırlatan Ahmet Ş. (26), gözaltına alındı.

        Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Sardunya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Ş., evine girdiğini iddia ettiği, binadakiler tarafından beslenen hamile kediyi, havaya kaldırılıp, yere fırlattı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Ş.’nin kediyi binanın güvenlik kamerasına gösterip yere fırlattığı, daha sonra giriş kapısını açıp dışarı çıkmasını sağladığı görüldü.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ş.’yi 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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