Trap Atışı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

TARİH boyunca mizahıyla, bilgeliğiyle ve kültürüyle Anadolu’ya yön veren Nasreddin Hoca’nın anıldığı 66’ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, spor ve yarışma etkinlikleriyle devam ediyor. Bu yılki önemli etkinliklerden biri olan Trap Atışı Yarışması, nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü’nün iş birliği ile düzenlenen yarışmaya Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tolga Soylu, Belediye Meclis Üyeleri, ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Alanyurt Mahallesinde sıcak havaya rağmen, spor tutkunları ve izleyiciler, heyecanın doruk noktasında nefeslerini tutarak katılım sağlayan 94 yarışmacıyı destekledi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculardan ödülleri takdim edildi. Birinciliği İbrahim Arslan kazanırken, ikinciliği Kamil Selçik, üçüncülüğü Volkan Körlü elde etti. Ayrıca, Muharrem Altınkaynak, Mehmet Ata, Berke Mustafa Koç ve Anıl Türkoğlu ise mansiyon ödüllerine layık görüldü.