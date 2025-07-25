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        Devrilen tankerin şoförü öldü

        KONYA'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen tankerin şoförü Aşır Ekinci (56) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:40
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        Devrilen tankerin şoförü öldü
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen tankerin şoförü Aşır Ekinci (56) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara-Konya kara yolunun 122'nci kilometresinde meydana geldi. Aşır Ekinci yönetimindeki 06 SCE 55 plakalı tanker bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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