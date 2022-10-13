Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

KONYA (AA) - Seydişehir'de Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Seydişehir Müftülüğü tarafından Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen "Peygamberimiz Cami ve İrşad" konulu konferansa konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konferans İlçe Müftüsü Adem Bebek’in selamlama konuşması ile sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Prof. Dr. Ali Akpınar, "Camiler insanı yaşatan, manevi olarak bir terapi merkezidir. Onun için cemaatin inşası ve ihyası son derece önemlidir. İnsan bir arada yaşamak zorunda olan sosyal bir varlıktır. İslam cemaati kişisel menfaat ve çıkarlar için bir araya gelmez, Allah rızası için ve tek bir amaç için bir araya gelir. Bu birleşme cami merkezlidir. Cami bizim mimarimizde gök kubbe şeklindedir. Herkesi şemsiye gibi içerisine alır. Manevi bir terapi merkezidir. Camilerin altına giren herkes gelişim ve dönüşüm yaşamalıdır." dedi.



Programa Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, SGK Müdürü Zafer Demiray, Ahırlı Müftüsü Ahmet Karakaya, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel ve vatandaşlar katıldı.



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