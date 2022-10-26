Bozkır'da öğrencilerden Engelli Bakımevine Ziyaret

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KONYA (AA) - Bozkır Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve akademisyenleri, Zerafet Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan hastaları ziyaret etti.



Engelli ve bakıma muhtaç hastalarla tek tek ilgilenen Bozkır MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, merkezle ilgili de bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden Bozkır MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk, Bozkır MYO olarak akademik başarıya önem verdiklerini belirten Öztürk, "Amacımız ülkemizin geleceğine yön verecek gençler yetiştirmek ve okulumuzun akademik başarısını artırmak. Ancak bunu yaparken ilçemize de faydalı olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve imza atacağımız işbirlikleri ile Bozkır'a, Bozkır halkına faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Öğrenciler, Zerafet Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinin ardından ziyaret ettikleri tahincide Bozkır'ın geleneksel lezzetini tatma imkanı buldu.

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