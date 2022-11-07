TMO Ürün Satış Yeri Konya'da yeni adresinde hizmet vermeye başladı

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KONYA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Konya Başmüdürlüğü bünyesinde kurulan "Ürün Satış Yeri" Selçuklu'daki eski yerinde hizmet vermeye başladı.



Başmüdürlükten yapılan açıklamada, bir süre Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki Beşyol mevkisinde hizmet veren satış yerinin vatandaşların daha kolay ve rahat ulaşabilmesi amacıyla Selçuklu'daki eski mevkisine geri taşındığı belirtildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni adresimiz, Dumlupınar Mahallesi Kalebaşı Sokak No: 5/1-C Toprak Mahsülleri Ofisi (Eski Selçuklu Belediyesi'nin olduğu yer). Piyasa regülasyonuna devam edecek yeni satış yerimizdeki ürünleri (mercimek, pirinç, fındık, fındık yağı gibi) Konyalı vatandaşlarımız, daha kaliteli ve daha ucuz temin edebileceklerdir."

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