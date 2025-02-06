Konya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi tarafından, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde anma ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, Konya MEB AKUB ekibi, il genelindeki çeşitli okullarda öğrencilere ve eğitimcilere yönelik deprem bilinci ve afet farkındalığı eğitimleri verdi.

Bu eğitimlerde, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afet anında doğru davranış biçimleri ve temel arama kurtarma bilgilerinin önemi anlatıldı.

Bunun yanı sıra, Konya'daki bir alışveriş merkezi ve Karatay Belediyesi binasında fotoğraf ve farkındalık sergileri düzenlendi.

Sergide, deprem bölgesinden çarpıcı kareler ve afet sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına dair görseller yer aldı.

Etkinliklere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve okul müdürleri de katıldı.